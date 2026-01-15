Morte di Riccardo Magherini | la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia Il fratello | Giustizia è fatta

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia nel caso della morte di Riccardo Magherini, stabilendo un risarcimento di 140 mila euro ai familiari per danni morali. La decisione rappresenta un importante pronunciamento sulla tutela dei diritti umani e sulla responsabilità dello Stato in episodi di violenza. La sentenza evidenzia l’attenzione della giustizia internazionale nei confronti di casi di grave ingiustizia e delle procedure di tutela dei cittadini.

La Cedu ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare ai familiari 140mila euro per danni morali. Morte di Riccardo Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l'Italia. Risarcimento alla famiglia - La sentenza: "Mancava la formazione degli agenti delle forze dell'ordine per garantire che possedesser...

Morte di Riccardo Magherini, la Corte europea condanna l’Italia - Secondo la Corte europea dei diritti umani, non era necessaria l’immobilizzazione a terra: lo Stato italiano ritenuto responsabile del decesso avvenuto a Firenze nel 2014. rainews.it

La Corte europea condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini: immobilizzarlo così “non era necessario” - Magherini, che gridava per strada in preda ad allucinazioni e a un attacco di panico, venne immobilizzato e tenuto a terra dai carabinieri per almeno un quarto d'ora. dire.it

La morte di Riccardo Magherini: condannata l'Italia

