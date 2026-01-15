La Corte europea per i diritti dell' uomo condanna l' Italia per la morte di Riccardo Magherini
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini a Firenze nel 2014. Secondo la sentenza, non vi era
Per la Cedu non c'era "l'assoluta necessità" di immobilizzare la vittima a terra. I fatti a Firenze nel 2014.
La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini - La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai ...
