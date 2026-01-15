La Corte europea per i diritti dell' uomo condanna l' Italia per la morte di Riccardo Magherini

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini a Firenze nel 2014. Secondo la sentenza, non vi era

Per la Cedu non c'era "l'assoluta necessità" di immobilizzare la vittima a terra. I fatti a Firenze nel 2014. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

