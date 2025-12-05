Il Comune di Palermo non risarcisce un cittadino | Corte europea condanna l' Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha accertato una violazione dei diritti fondamentali in un caso riguardante il mancato pagamento di quasi 5 mila euro da parte del Comune di Palermo, nonostante una sentenza definitiva. Lo Stato italiano è stato quindi condannato a versare al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
