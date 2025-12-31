Sequestrati fuochi d' artificio e botti a poche ore da Capodanno

A poche ore dal Capodanno, la Guardia di finanza ha effettuato controlli nel territorio viterbese, sequestrando fuochi d'artificio e botti di provenienza sconosciuta. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati all'uso di materiali pirotecnici non autorizzati. L'intervento si inserisce in un'azione di tutela della sicurezza durante le festività di fine anno.

La Guardia di finanza ha sequestrato fuochi d'artificio e botti di Capodanno nel corso di specifici controlli effettuati sul territorio viterbese. Come di consueto, l'operazione rientra nell'ambito dei servizi intensificati per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, finalizzati al.

