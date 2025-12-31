Sequestrati fuochi d' artificio e botti a poche ore da Capodanno

Da viterbotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dal Capodanno, la Guardia di finanza ha effettuato controlli nel territorio viterbese, sequestrando fuochi d'artificio e botti di provenienza sconosciuta. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati all'uso di materiali pirotecnici non autorizzati. L'intervento si inserisce in un'azione di tutela della sicurezza durante le festività di fine anno.

La Guardia di finanza ha sequestrato fuochi d'artificio e botti di Capodanno nel corso di specifici controlli effettuati sul territorio viterbese. Come di consueto, l'operazione rientra nell'ambito dei servizi intensificati per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, finalizzati al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

sequestrati fuochi d artificio e botti a poche ore da capodanno

© Viterbotoday.it - Sequestrati fuochi d'artificio e botti a poche ore da Capodanno

Leggi anche: Botti di Capodanno, oltre 40 chili di fuochi d’artificio sequestrati

Leggi anche: Capodanno a Latina: vietate bevande alcoliche da asporto, botti e fuochi d'artificio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati; Brescia, maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali; Blitz della Finanza, sequestrati un milione di addobbi natalizi pericolosi e 8 tonnellate di fuochi d'artificio; Fuochi d’artificio illegali. Venditore denunciato e sequestrati 55 chili pronti al mercato ’nero’.

sequestrati fuochi d artificioFuochi d'artificio, cinque tonnellate sequestrate nel Salento - Si tratta del sequestro più consistente tra quelli operati dalle Fiamme Gialle in diverse regioni. rainews.it

sequestrati fuochi d artificioSequestrati 250 chili di fuochi d'artificio illegali a Legnano: denunciato un 29enne - Operazione della Polizia e degli artificieri tra Legnano e Castellanza: sequestrati 250 kg di materiale pirotecnico ... affaritaliani.it

sequestrati fuochi d artificioLecce, sequestrate cinque tonnellate di fuochi d’artificio - In distinte operazioni scoperti in un laboratorio, realizzato all’interno di un garage di un complesso residenziale di Gallipoli, in un deposito sito nel centro storico di Alliste e in due esercizi di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sequestrati a Messina 120mila fuochi artificio nascosti in depositi clandestini: un arresto | Il ...

Video Sequestrati a Messina 120mila fuochi artificio nascosti in depositi clandestini: un arresto | Il ...

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.