Adrano sequestrati centinaia di fuochi d’artificio | commerciante denunciato

Nella provincia di Catania, la Polizia di Stato ha sequestrato centinaia di fuochi d’artificio e denunciato un commerciante. Le operazioni, svolte per prevenire la vendita e la detenzione illegale di materiale pirotecnico, si inseriscono in un più ampio controllo delle festività di Capodanno. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica, contrastando il mercato non autorizzato di fuochi d’artificio.

La Polizia di Stato continua le operazioni di prevenzione e controllo a Catania e nella provincia, mirate a contrastare la vendita non autorizzata e la detenzione illecita di fuochi d'artificio, soprattutto in vista delle festività di Capodanno. La Questura di Catania ha predisposto un piano di intervento specifico per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire condotte potenzialmente pericolose, con particolare attenzione ai giovani che spesso maneggiano artifizi senza alcuna precauzione. Scoperto deposito illegale ad Adrano.

