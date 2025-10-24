Un nuovo parco urbano in viale Mennitti | sempre più green il waterfront di Brindisi

BRINDISI – Un nuovo parco urbano sorgerà fra piazzale Spalato e viale Domenico Mennitti (già via Del Mare), nell'ambito del recupero del waterfront. La giunta ha dato il via libera all'intervento, attraverso una delibera approvata nella giornata di ieri (giovedì 23 ottobre). Il progetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

