Montagna | prosegue confronto con Regioni prossima settimana nuova proposta Calderoli

Nella Conferenza unificata di oggi, si è riavviato il confronto tra il ministro Roberto Calderoli e le Regioni riguardo ai criteri di classificazione dei Comuni montani. Dopo la proroga richiesta dalle Regioni, si attende una nuova proposta del ministro nella prossima settimana, con l’obiettivo di definire linee condivise e aggiornate per questa classificazione.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - È ripreso questa mattina in Conferenza unificata il confronto tra il ministro Roberto Calderoli e gli Enti territoriali in tema di criteri per la classificazione dei Comuni montani, dopo la proroga chiesta dalle Regioni e ottenuta con la disponibilità del ministro. Da parte della Conferenza delle Regioni è giunta oggi una proposta sostenuta dalla maggioranza delle Regioni ma che non raccoglie l'unanimità, come richiesto per un'intesa. In virtù di ciò, il ministro -riferisce un comunicato del ministero degli Affari regionali- ha confermato la propria intenzione di trovare una soluzione positiva di questa vicenda: si è preso l'impegno di elaborare una nuova proposta e di farlo entro la prossima settimana.

Montagna, approvata mozione per cambiare la riforma Calderoli - "Sulla riforma dei comuni montani serve un confronto serio con le Regioni e con le autonomie locali che metta mano ai criteri di classificazione. gonews.it

I sindaci di Viano e Baiso replicano a Casotti: “Così si perde identità e si divide il territorio” - Prosegue il confronto politico sulla nuova Legge Montagna e sui criteri che ridefiniscono quali comuni potranno essere considerati montani. redacon.it

