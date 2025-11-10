Puglia | Tajani ' prossima settimana proposta FI per affrontare Xylella'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La prossima settimana Forza Italia presenterà un progetto per affrontare l'emergenza Xylella in maniera diametralmente opposta alle proposte della Regione. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio oggi e credo che la prossima settimana saremo pronti per presentare innanzitutto al centrodestra ma a tutti questa idea assolutamente innovativa per rilanciare l'olivicultura in questa regione". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Puglia: Tajani, 'prossima settimana proposta FI per affrontare Xylella'

Altri contenuti sullo stesso argomento

LA PREMIER GIORGIA MELONI OGGI IN PUGLIA Centrodestra unito a Bari: Meloni, Salvini, Tajani e Lupi al Teatro Team per sostenere Luigi Lobuono - facebook.com Vai su Facebook

Il #centrodestra cala gli assi per le #elezioniregionali2025 in #Puglia : arrivano insieme #Meloni , #Salvini e #Tajani per il candidato presidente Lobuono. - X Vai su X

Puglia: Tajani, 'Emiliano e Decaro stessa cosa, non è cambiamento' - Quello di avere una Puglia diversa, moderna, che guarda avanti, dove la sanità funziona, dove c'è il lavoro, dov ... Si legge su lanuovasardegna.it

Meloni, Tajani e Salvini a Bari per sostenere Lobuono - La premier Giorgia Meloni è arrivata a Bari dove partecipa ad un incontro pubblico a sostegno della candidatura di Luigi Lobuono a presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra. Lo riporta ansa.it

Regionali 23 e 24 novembre, sprint finale. La settimana dei leader tra Puglia e Campania - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e gli alleati di centrodestra saranno a Bari domani e a Napoli venerdì. Come scrive msn.com