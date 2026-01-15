Monopattino lanciato dall’alto a Napoli | la pista del gesto volontario e il silenzio inquietante di Fuorigrotta

A Napoli, un episodio preoccupante ha coinvolto un monopattino lanciato dall’alto a Fuorigrotta. La vittima ha dichiarato che non si trattava di una caduta accidentale, ma di un gesto volontario. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità in contesti urbani, evidenziando la necessità di attenzione e prevenzione per evitare simili incidenti.

Il racconto della vittima: “Non è caduto, è stato lanciato”. Non una caduta accidentale. Non una tragica coincidenza. Ma un gesto che potrebbe essere stato intenzionale. È questa l’ipotesi che prende corpo nelle indagini della Polizia di Stato dopo il grave ferimento di una donna di 67 anni colpita da un monopattino precipitato dall’alto nel pomeriggio di oggi a Fuorigrotta, a Napoli. A prospettarla per prima agli agenti del Commissariato San Paolo sarebbe stata la stessa vittima, ancora vigile e cosciente: «Non è caduto da solo, qualcuno lo ha tirato». Una frase che pesa come un macigno e che cambia radicalmente il perimetro dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Monopattino lanciato dall’alto a Napoli: la pista del gesto volontario e il silenzio inquietante di Fuorigrotta Leggi anche: Follia a Napoli, monopattino lanciato dall’alto su una donna: colpita alla testa, è grave in ospedale Leggi anche: Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Follia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto - Una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in ... internapoli.it

Donna ferita alla testa a Napoli, a colpirla un monopattino caduto dall'alto - La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7- ansa.it

Napoli, follia a Fuorigrotta: lanciano un monopattino dal tetto e colpiscono una passante - Una donna di 67 anni è stata centrata in pieno da un monopattino elettrico mentre camminava nei ... vocedinapoli.it

Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio - facebook.com facebook

Donna colpita da un monopattino lanciato dall'alto: in prognosi riservata ift.tt/QEu8hdB x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.