AGI - Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l'Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da CT di Gennaro Gattuso, lo stadio di Bergamo tornerà a ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli azzurri opposti all' Irlanda del Nord. A Bergamo l' Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l'altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell'amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell'ottobre 2020). I precedenti storici contro l'Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord dei play-off si gioca a Bergamo