Mo, in aula, ribadisce il suo impegno nel denunciare ingiustizie e sostenere i più deboli, definendo le sue azioni come parte di un servizio allo Stato. In risposta alle accuse della maggioranza, afferma la volontà di proseguire le sue battaglie senza farsi fermare. La sua posizione riflette un impegno costante nel difendere i principi di giustizia e solidarietà.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Se pensate di fermarmi vi sbagliate. Io continuerò, come ho sempre fatto, a denunciare, ad alzare la voce e a stare dalla parte degli ultimi perchè questo mi rende umana e soprattutto per me significa prestare un servizio allo Stato e cerco di farlo al meglio". In un intervento in aula "per fatto personale", la deputata del M5s Stefania Ascari ha risposto alla maggioranza sul caso di Mohammad Hannoun. Nella seduta di mercoledì, in occasione dell'informativa alla Camera del ministro dell'Interno Piantedosi sul presidente dell'associazione palestinesi in Italia, era stato il gruppo di FdI ha sollevare la questione: "La deputata Ascari con Hannoun, terminale di Hamas in Italia, andava a braccetto in Medio oriente fino a portarlo nelle sedi istituzionali", aveva spiegato la deputata Sarah Kelany cui avevano fatto seguito altri interventi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Ascari in aula, 'Hannoun? Da maggioranza azione squadrista, rivendico mie battaglie'

Leggi anche: Inchiesta Hamas, Donzelli: Hannoun andava a spasso per tutta Europa con Ascari. Bagarre in Aula – Il video

Leggi anche: Caso Hannoun, Ferdinandi: "Mai avuto rapporti. Pronta a querelare. Rivendico mio impegno per i diritti"

Ascari e Dibba, i legami con Hijazi. E Hannoun ammette la "simpatia" per Hamas - Non possono non sapere, così come non possono più dire che fosse solo un caso, così come non possono continuare a rimanere in silenzio o attaccare Il Tempo senza rispondere nel merito. iltempo.it

FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera - Tensione in Aula alla Camera, durante la discussione sulla legge di Bilancio, dopo la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di una informativa al ministro Piantedosi sulla vicenda Hannoun e ... ilfattoquotidiano.it

Inchiesta Hamas, Donzelli: Hannoun andava a spasso per tutta Europa con Ascari. Bagarre in Aula - (Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 "Capisco il nervosismo dell'opposizione perché Hannoun andava a spasso per tutta Europa con la Parlamentare del M5s Ascari", così Donzelli in Aula alla Camera ... la7.it

