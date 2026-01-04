Caso Hannoun Ferdinandi | Mai avuto rapporti Pronta a querelare Rivendico mio impegno per i diritti

La sindaca Vittoria Hannoun ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Ferdinandi e si riserva di querelare per eventuali affermazioni diffamatorie. Insieme ai suoi legali, sta verificando attentamente ogni dichiarazione pubblica che possa ledere la sua persona, i membri della Giunta comunale e l’istituzione che rappresenta. La comunicazione sottolinea l’impegno della sindaca a tutelare la propria integrità e quella dell’amministrazione comunale.

"Insieme ai miei legali stiamo verificando con attenzione ogni affermazione pubblica che possa risultare lesiva della mia persona, di quella dei componenti della Giunta comunale e, soprattutto, dell'istituzione che mi onoro di rappresentare": il monito porta la firma della sindaca Vittoria. 'Chiediamo chiarezza sulla presenza di Hannoun in iniziative con la Sindaca Ferdinandi'; "Chiediamo chiarezza sulla presenza di Hannoun in iniziative con la Sindaca Ferdinandi; Da Hannoun a Maduro, la politica estera diventa la pietra di inciampo delle giunte umbre del campo largo; Centrodestra e civici incalzano Ferdinandi sul caso Hannoun. FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera - Le opposizioni protestano per la gestione dell'Aula da parte di Rampelli.

Caso Hannoun, l'inchiesta de Il Tempo sbarca in Usa e Israele - L'inchiesta condotta da Il Tempo ha assunto un carattere internazionale: diverse le testate sia in America che in Israele che stanno seguendo il caso di Mohammad Hannoun, soggetto sanzionato dagli ... iltempo.it

Caso Hannoun, Piantedosi stringe il cerchio: "Istigazione a delinquere" - Piantedosi aggiunge: "Effettivamente, a Milano, lo scorso 18 ottobre si è svolta una manifestazione con corteo organizzata dall'Associazione dei Palestinesi in Italia, a sostegno della popolazione ... iltempo.it

Dopo l’arresto di Maduro, priorità alla sicurezza del popolo venezuelano e dei nostri connazionali e al rispetto dei diritti democratici. Il Governo italiano si è attivato subito. Da Conte e dal M5S, ambigui sul caso Hannoun, non accettiamo lezioni di politica ester x.com

Nel campionario delle difese meno efficaci messe in piedi a sinistra sul caso #Hannoun, ce n’è una che sicuramente risulterà difficile da battere per illogicità - facebook.com facebook

