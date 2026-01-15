Misterbianco apre nuova sede decentrata dei Servizi Demografici nel quartiere Lineri

L’Amministrazione comunale di Misterbianco ha inaugurato una nuova sede decentrata dei Servizi Demografici nel quartiere Lineri, presso il Centro Polifunzionale di via Li Causi. Questa iniziativa mira a migliorare l’accessibilità ai servizi per i cittadini, offrendo un punto di riferimento più vicino alle esigenze della comunità nel quartiere. La sede sarà operativa da oggi, garantendo un servizio pubblico più efficiente e capillare.

SERVIZI DEMOGRAFICI, DA GIOVEDÌ 15/1 APRE NUOVA SEDE DECENTRATA NEL QUARTIERE LINERI A partire dal prossimo 15 gennaio 2026, sarà attivata nel quartiere Lineri una sede decentrata dei Servizi Demografici comunali, nei locali del Centro P

