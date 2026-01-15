Misterbianco apre nuova sede decentrata dei Servizi Demografici nel quartiere Lineri

L’Amministrazione comunale di Misterbianco ha inaugurato una nuova sede decentrata dei Servizi Demografici nel quartiere Lineri, presso il Centro Polifunzionale di via Li Causi. Questa iniziativa mira a migliorare l’accessibilità ai servizi per i cittadini, offrendo un punto di riferimento più vicino alle esigenze della comunità nel quartiere. La sede sarà operativa da oggi, garantendo un servizio pubblico più efficiente e capillare.

Da oggi è entrata in funzione la nuova sede decentrata dei Servizi Demografici istituita dall’Amministrazione comunale di Misterbianco nel quartiere Lineri, nei locali del Centro Polifunzionale di via Li Causi. "Portare i servizi più vicini alle persone, come da impegno assunto e oggi mantenuto -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

