Definitiva la transizione digitale dei servizi demografici addio ai registri cartacei a Fossacesia

Il Comune di Fossacesia ha ufficialmente completato la transizione digitale dei servizi demografici, abbandonando i registri cartacei. Questa innovazione rappresenta un importante progresso verso l’efficienza e la modernizzazione dell’amministrazione comunale, offrendo ai cittadini un accesso più rapido e sicuro ai servizi.

Il Comune di Fossacesia compie un passo storico verso la completa digitalizzazione dei servizi demografici. Il 14 novembre 2025 segna il passaggio definitivo dall’amministrazione analogica alla nuova gestione digitale, con la chiusura ufficiale dei registri cartacei di stato civile e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

