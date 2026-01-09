Misterbianco al via rimozione binari Circumetnea tra Montepalma e Lineri
A partire da lunedì 12 gennaio, avrà inizio la rimozione dei binari dismessi lungo l'ex tracciato della Ferrovia Circumetnea tra Montepalma e Lineri, nel Comune di Misterbianco. L'intervento mira alla bonifica e alla riqualificazione dell’area, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’estetica del territorio. La gestione dell’intervento sarà coordinata dalle autorità locali, nel rispetto delle norme vigenti.
Al via dal prossimo lunedì 12 gennaio la rimozione dei binari dismessi lungo l'ex tracciato della Ferrovia Circumetnea nel territorio di Misterbianco. Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro. L'intervento di Fce, richiesto dall'Amministrazione comunale, è propedeutico alla riconversione dell'ex. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
