Misterbianco al via rimozione binari Circumetnea tra Montepalma e Lineri

A partire da lunedì 12 gennaio, avrà inizio la rimozione dei binari dismessi lungo l'ex tracciato della Ferrovia Circumetnea tra Montepalma e Lineri, nel Comune di Misterbianco. L'intervento mira alla bonifica e alla riqualificazione dell’area, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’estetica del territorio. La gestione dell’intervento sarà coordinata dalle autorità locali, nel rispetto delle norme vigenti.

