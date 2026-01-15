A Minneapolis agente ICE spara a immigrato davanti casa | Legittima difesa aggredito con una scopa

A Minneapolis, un agente ICE ha sparato a un immigrato davanti alla sua abitazione durante un intervento. Secondo l’agenzia, l’uomo avrebbe aggredito gli agenti con un manico di scopa mentre tentava di fuggire. L’incidente evidenzia le tensioni legate alle operazioni di controllo e alle modalità di intervento delle autorità in situazioni di emergenza. La dinamica e le motivazioni sono al centro delle successive verifiche investigative.

Secondo l'agenzia anti immigrazione Usa, l'uomo è fuggito verso casa durante un controllo mirato e a lui si sono unite altre due persone che hanno aggredito gli agenti con manici di scopa.

