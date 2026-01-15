Minneapolis agente dell’Ice spara e ferisce un immigrato venezuelano | esplodono di nuovo le proteste Trump | In città c’è solo frode

A Minneapolis, le recenti tensioni aumentano dopo l’incidente in cui un agente dell’Ice ha ferito un immigrato venezuelano, riaccendendo proteste e discussioni sulla gestione delle forze dell’ordine. La situazione si inserisce in un contesto già segnato dall’uccisione di Renée Good e dalle accuse di frode avanzate dall’ex presidente Trump. La città rimane al centro di un confronto sociale e politico ancora molto acceso.

Non si placano le tensioni a Minneapolis a pochi giorni dall’uccisione di Renée Good da parte di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Anzi, si riaccendono ancora più violente dopo che nella notte un agente federale ha sparato a un cittadino venezuelano, ferendolo a una gamba, durante un’operazione nel nord della città. L’uomo è sopravvissuto, ma l’accaduto ha innescato nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. January 15, 2026 Cosa è successo a Minneapolis. A confermare l’intervento è stata la stessa amministrazione cittadina. «Siamo a conoscenza di segnalazioni di una sparatoria che ha coinvolto le forze dell’ordine federali a North Minneapolis. 🔗 Leggi su Open.online

