Mingueza Juventus | bianconeri pronti a chiudere già a gennaio per l’esterno Cosa sta succedendo in queste ore
La Juventus si avvicina a concludere un nuovo acquisto, con Mingueza come possibile rinforzo già a gennaio. Le ultime ore vedono i bianconeri lavorare per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe rafforzare la linea difensiva. Restano da chiarire alcuni aspetti, ma l'interesse per lo spagnolo sembra ormai concreto. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa e sui tempi di eventuale ufficializzazione.
Mingueza Juventus, lo spagnolo è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Comolli vuole chiudere la trattativa subito. Il calciomercato invernale 2026 entra nel vivo con un colpo di scena che sta infiammando la Continassa. Dopo settimane di indiscrezioni e monitoraggi intensi, il profilo dello spagnolo è diventato la priorità assoluta per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Mingueza è sempre più vicino a firmare con la Juventus. La dirigenza torinese ha accelerato i contatti con il Celta Vigo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore classe '99. Nonostante la resistenza iniziale del club galiziano, dovuta alla clausola del 50% sulla rivendita a favore del Barcellona, la trattativa ha subito una svolta decisiva nelle ultime ore.
