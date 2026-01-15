Militare americano accoltellato dopo una lite per una ragazza sette indagati

Lo scorso 28 dicembre a Conegliano, un militare americano è stato accoltellato dopo una lite per una ragazza. Attualmente, sono sette le persone indagate in relazione all'incidente avvenuto fuori da un locale di piazza Calvi. L'indagine mira a chiarire le dinamiche dell'evento e a identificare tutte le responsabilità coinvolte.

L'episodio di violenza la sera del 28 dicembre a Conegliano, all'esterno di un locale. Perquisiti e denunciati un gruppo di cittadini albanesi (come la giovane che si trovava con il ferito) tra i 19 e i 41 anni, residenti nei comuni di Codognè, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano Sono sette gli indagati per l'aggressione avvenuta lo scorso 28 dicembre scorso all'esterno di un locale di piazza Calvi a Conegliano. L’episodio aveva visto coinvolta una coppia, un militare statunitense di 28enne in servizio presso la base militare statunitense di Aviano, e una ragazza 37enne di origine albanese, che è stata accerchiata e colpita da più persone, una delle quali armata di coltello, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Militare Usa accoltellato dopo la lite per la fidanzata fuori dal club. Lei: «Cosa avete fatto? Vi ammazzo tutti». Aggressori fuggiti sul Suv - Un militare americano di 28 anni è stato accoltellato all’addome domenica notte, in piazzale Zoppas, pieno centro di Conegliano. ilgazzettino.it

Militare Usa accoltellato dopo la lite per la fidanzata fuori dal club. Lei: «Cosa avete fatto? Vi ammazzo tutti». Aggressori fuggiti sul Suv - Anche il taglio sul corpo del giovane americano, che in primo momento sembrava profondo, si è poi rivelato meno grave del temuto tanto che è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di dieci ... ilgazzettino.it

