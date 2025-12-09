Ragazza accoltellata a Maniago dopo una lite per una sigaretta

Lidentita.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza è stata accoltellata per una sigaretta negata a Maniago davanti a una pizzeria L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ragazza accoltellata a maniago dopo una lite per una sigaretta

© Lidentita.it - Ragazza accoltellata a Maniago dopo una lite per una sigaretta

Contenuti che potrebbero interessarti

ragazza accoltellata maniago dopoPordenone, lite per una sigaretta finisce in rissa: ragazza accoltellata e ricoverata in gravi condizioni - A Maniago, in provincia di Pordenone, nella serata di ieri una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita durante una violenta rissa. Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazza Accoltellata Maniago Dopo