Ragazza accoltellata a Maniago dopo una lite per una sigaretta
Una ragazza è stata accoltellata per una sigaretta negata a Maniago davanti a una pizzeria L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Pordenone, lite per una sigaretta finisce in rissa: ragazza accoltellata e ricoverata in gravi condizioni - A Maniago, in provincia di Pordenone, nella serata di ieri una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita durante una violenta rissa. Scrive blitzquotidiano.it