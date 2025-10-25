Genova 27enne accoltellato dopo una lite in discoteca | è in gravi condizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un 22enne con l’accusa di tentato omicidio. Grave episodio di violenza a Genova nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato più volte nel quartiere di Sampierdarena, al termine di una lite scoppiata all’interno di una discoteca. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno notato dei tafferugli in via Degola tra alcune persone. Alla vista dell’auto di servizio, alcuni partecipanti si sono dati alla fuga, ma i militari sono riusciti a bloccare due uomini e a prestare immediato soccorso al 27enne, che presentava diverse ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

