Incendio all’ospedale Sacco di Milano | evacuati i pazienti

Un incendio è scoppiato questa mattina nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, intorno alle 10. L’incidente ha richiesto l’evacuazione dei pazienti presenti nell’area interessata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità sanitarie per contenere il fronte di fuoco e garantire la sicurezza di tutti. Al momento, non sono state riportate persone ferite.

Un incendio si è sviluppato intorno alle 10 di stamani nel padiglione 16 dell' ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell' Archivio Diagnostica, interessando anche gli spazi dove in quel momento il personale sanitario stava effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun ferito o intossicato grazie all'azione congiunta di vigili del fuoco e personale interno dell'ospedale. I pazienti sono stati tutti evacuati e i trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica.

