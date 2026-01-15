Milano Cortina 2026 giornalisti Mediterraneo | Abbiamo un ruolo chiave nel raccontare l’Italia

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, il Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, Dündar Kesapli, ha sottolineato l'importanza del ruolo dei giornalisti internazionali nel raccontare l’Italia. Durante l’Italia Sports Summit – Ussi 80 a Viareggio, è stato evidenziato come l’informazione globale possa contribuire a promuovere e valorizzare l’evento olimpico, rafforzando l’immagine del nostro Paese a livello internazionale.

In occasione dell’ Italia Sports Summit – Ussi 80, in corso a Viareggio, il Presidente dell’ Associazione Giornalisti del Mediterraneo, Dündar Kesapli, ha lanciato un importante messaggio sul ruolo strategico dell’informazione internazionale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina. Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato come lo sport rappresenti uno dei pochi linguaggi autenticamente universali, capace di superare confini geografici, culturali, linguistici e religiosi, trasformando la competizione in dialogo e l’incontro in cooperazione. In un contesto geopolitico sempre più complesso, lo sport assume quindi un valore che va oltre lo spettacolo, diventando strumento di responsabilità, relazione e costruzione di legami duraturi tra Paesi e comunità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto la tregua»

