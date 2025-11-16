Calciomercato Juve | ecco da cosa dipende il rinnovo di Vlahovic È la ‘conditio sine qua non’ per il prolungamento del contratto

di Dusan. Il destino di Dusan Vlahovic e quello della Juventus sono appesi a un filo che si dipanerà solo al tramonto di questa stagione. La strategia comunicativa e operativa del club è stata tracciata con chiarezza dall’amministratore delegato Damien Comolli: non ci saranno fughe in avanti né trattative anticipate. C’è un incontro fissato a fine stagione, una data cerchiata in rosso sul calendario che però dipende interamente da un verdetto del campo. Il tavolo delle trattative potrà aprirsi seriamente solo quando si saprà con certezza matematica se la squadra avrà raggiunto il quarto posto o meno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: ecco da cosa dipende il rinnovo di Vlahovic. È la ‘conditio sine qua non’ per il prolungamento del contratto

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato, Molina-Juve C'è l'apertura dell'Atletico Madrid - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve: sfida all'Inter sulle due idee 'green' per una difesa da rifare Vai su X

Cosa rischia la Juventus dopo l’indagine UEFA per il Fair Play Finanziario - Il tema dibattuto dai nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Giorgio Musso è stato l’apertura di ... Lo riporta calciomercato.it

Juventus, Spalletti non si nasconde: “Puntiamo lo scudetto”. Poi è chiaro sul passato a Napoli - Ieri è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Juventus che dopo il brevissimo regno Brambilla ... Scrive calciomercato.it

Calciomercato Juve, gli obiettivi sono chiari: Milinkovic-Savic, perché può arrivare a gennaio - La vita di tutti i giorni si fa pure insegnamento sul mercato, dove la Juve sta prendendo più forza, e altra ne prenderà a seconda delle notizie pronte ad ... Come scrive tuttosport.com