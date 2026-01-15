Secondo Roberti, gli arrivi di richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia sono diminuiti di circa il 50% rispetto ai livelli pre-Covid. Questa riduzione indica un cambiamento significativo nel flusso migratorio rispetto agli anni precedenti all’insediamento dell’attuale amministrazione regionale, evidenziando un più contenuto afflusso di migranti nella regione.

"Gli arrivi di richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia sono pressoché dimezzati rispetto alle dimensioni che aveva preso questo fenomeno in era pre-Covid quando l'attuale Amministrazione regionale si è insediata per la prima volta. I dati stanno inoltre calando ulteriormente". Lo ha detto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Migranti, Roberti: "Arrivi dimezzati dal pre Covid" - L'assessore: "Nel 2023 in Fvg oltre 20mila arrivi, nel 2024, primo anno della totale sospensione di Schengen, il numero si è più che dimezzato, scendendo a circa 10mila". triesteprima.it