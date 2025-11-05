Migranti Unhcr | 58.946 arrivi via mare nel 2025 +6% rispetto al 2024

Agrigentonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 7.938 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di ottobre 2025. Il dato mostra una diminuzione del 5% rispetto al mese precedente (8.315). Le persone arrivate sulle coste italiane a ottobre sono partite da Libia, Tunisia, Algeria e Turchia. La Libia è stata anche questo mese il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

