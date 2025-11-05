Migranti Unhcr | 58.946 arrivi via mare nel 2025 +6% rispetto al 2024
Sono 7.938 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di ottobre 2025. Il dato mostra una diminuzione del 5% rispetto al mese precedente (8.315). Le persone arrivate sulle coste italiane a ottobre sono partite da Libia, Tunisia, Algeria e Turchia. La Libia è stata anche questo mese il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Si tratta del programma di UNHCR che apre le porte delle Università italiane a studenti e studentesse rifugiati, grazie a borse di studio messe a disposizione dagli Atenei. Quest'anno, gli aderenti all'iniziativa sono 33. Nello specifico, per il periodo 2025-2027 l'
Le Nazioni Unite tornano a denunciare la mancanza di iniziative concertate per impedire le morti in mare: sono almeno 1600 le vittime dall'inizio dell'anno. La #Libia resta il luogo più pericoloso per i #migranti
Migranti: ancora arrivi, tetto 150mila - Non si fermano gli arrivi di migranti anche se i numeri (161 persone salvate oggi nel Mediterraneo) sono inferiori a quelli dei periodi di maggior afflusso.