Mercato Pisa | Loyola e Joao Pedro è fatta Domenica in Italia a inizio settimana in città

Il mercato di Pisa si sta muovendo con decisione, e le recenti acquisizioni di Loyola e Joao Pedro ne sono la conferma. La squadra sta lavorando per rafforzare la propria rosa, con interventi che potrebbero avere un impatto significativo nel proseguo della stagione. Domenica in Italia, e all’inizio della settimana in città, si attendono ulteriori sviluppi che definiranno le strategie del club nelle prossime settimane.

Pisa, 15 gennaio 2026 – Il Pisa è al momento senza dubbio alcuno la squadra più attiva sul fronte calciomercato di tutta la Serie A. Dopo le ufficialità arrivate nella giornata di ieri degli acquisti a titolo definitivo di Durosinmi e Bozhinov, per i quali sono stati spesi complessivamente più di 14 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra ha chiuso per altri due colpi. Il tandem Giovanni Corrado-Davide Vaira nella notte ha completato le trattative per gli acquisti di Joao Pedro e di Felipe Loyola. L'attaccante italo-brasiliano torna in Italia, dove ha collezionato in Serie A 218 presenze, con 71 gol segnati e 20 assist forniti, in seguito al pagamento della clausola rescissoria per una cifra pari a 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

