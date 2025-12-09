Maresca prima di Atalanta Chelsea | Estevao? Sta giocando tanto in campionato Non rinuncio a Joao Pedro importantissimo per noi Bello tornare in Italia

Maresca si prepara alla sfida tra Atalanta e Chelsea, commentando la condizione dei suoi giocatori. Ha evidenziato l'ottimo rendimento di Estevao in campionato e l'importanza di Joao Pedro per la squadra, sottolineando anche il piacere di tornare in Italia prima di affrontare la partita.

Nel prepartita della sfida di Champions League tra Chelsea e Atalanta, il tecnico italiano Enzo Maresca ha parlato ai microfoni presentando le sue valutazioni sulle scelte di formazione e sulle sensazioni nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, importantissimo per noi. Bello tornare in Italia»

Chiesa segna in Premier ma il Liverpool perde lo stesso. Il Chelsea di Maresca trova la prima crisi

Enzo Maresca mette in evidenza i suoi successi del Chelsea prima del ritorno di Jose Mourinho su Stamford Bridge

Castel San Giorgio, ospita la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere” del magistrato Catello Maresca

?Palladino prima di Atalanta-Chelsea: "Maresca un amico, l'ho studiato ma non basta per batterlo" - facebook.com Vai su Facebook

? #Palladino prima di #AtalantaChelsea: " #Maresca un amico, l'ho studiato ma non basta per batterlo" Vai su X

Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, importantissimo per noi. Bello tornare in Italia» - Nel prepartita della sfida di Champions League tra Chelsea e Atalanta, il tecnico italiano Enzo Maresca ha parlato ai microfoni presentando le sue valutazioni sulle scelte di formazione e sulle ... Segnala calcionews24.com