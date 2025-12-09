Maresca prima di Atalanta Chelsea | Estevao? Sta giocando tanto in campionato Non rinuncio a Joao Pedro importantissimo per noi Bello tornare in Italia
Maresca si prepara alla sfida tra Atalanta e Chelsea, commentando la condizione dei suoi giocatori. Ha evidenziato l'ottimo rendimento di Estevao in campionato e l'importanza di Joao Pedro per la squadra, sottolineando anche il piacere di tornare in Italia prima di affrontare la partita.
Nel prepartita della sfida di Champions League tra Chelsea e Atalanta, il tecnico italiano Enzo Maresca ha parlato ai microfoni presentando le sue valutazioni sulle scelte di formazione e sulle sensazioni nel
Chiesa segna in Premier ma il Liverpool perde lo stesso. Il Chelsea di Maresca trova la prima crisi
Enzo Maresca mette in evidenza i suoi successi del Chelsea prima del ritorno di Jose Mourinho su Stamford Bridge
Castel San Giorgio, ospita la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere” del magistrato Catello Maresca
