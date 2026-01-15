Verso Pisa-Atalanta | le probabili formazioni | I nerazzurri hanno chiuso altri due colpi | Joao Pedro e Loyola

Il match tra Pisa e Atalanta si avvicina, con le probabili formazioni che si stanno delineando. I nerazzurri hanno recentemente rafforzato la rosa con gli acquisti di Joao Pedro e Loyola, suscitando un certo ottimismo tra i tifosi. Venerdì 16 gennaio alle 20, le due squadre si incontreranno in una sfida importante, mentre l’attenzione si concentra anche sulle strategie di mercato e sulle possibili variazioni in formazione.

Mister Gilardino presenta la sfida di venerdì 16 gennaio: "Vogliamo ripagare sul campo gli sforzi della società". La dirigenza ha perfezionato altri due acquisti di spessore Andrea Martino Collaboratore 15 gennaio 2026 15:04 Fra campo e mercato, l'umore della tifoseria nerazzurra sta volgendo a una cauta positività. Venerdì 16 gennaio, alle 20.45, lo Sporting Club disputerà il ventunesimo turno del campionato all'Arena Garibaldi: l'avversario sarà l'Atalanta, una delle formazioni più in forma di questo periodo. I bergamaschi si presentano a Pisa con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare, nelle quali hanno incassato una sola rete. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Verso Atalanta-Inter, le probabili formazioni: due ballottaggi sulla mezzeria Leggi anche: Verso Pisa-Inter, le probabili formazioni: aggrappati alla ThuLa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: le probabili formazioni della 19^ giornata; Verso Pisa-Como: le probabili formazioni; Atalanta, il punto verso Pisa: Kolasinac, Bellanova e terapie per Djimsiti. Probabili formazioni Pisa-Atalanta: cosa filtra su Semper e Meister, la scelta tra Scamacca e Krstovic - Le possibili scelte di Gilardino e Palladino per Pisa- fantamaster.it

Pronostico Pisa-Atalanta: quarta vittoria di fila nel mirino - Atalanta è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Atalanta, prove di formazione in vista di Pisa - 45 l’Atalanta scende in campo a Pisa per l’anticipo della ventunesima di serie A in programma all’Arena Garibaldi. calcioatalanta.it

Calciomercato Serie A: Pedro Felipe verso il Verona, il Pisa in vantaggio sul Santos per Loyola, Belahyane piace alla Cremonese https://tinyurl.com/2alkz53m #calciomercatoseriea #SerieA facebook

In #FiPILi 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Navacchio e Pisa nord-est verso Pisa #viabiliTOS x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.