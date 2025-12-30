Pedullà rivela su Zielinski | È intoccabile ma fino a un mese fa c’erano contatti con questo club E Frattesi… 

Alfredo Pedullà ha svelato che, fino a circa un mese fa, Zielinski era stato contattato da un club per un possibile trasferimento, pur restando considerato intoccabile dalla sua attuale squadra. La sua riflessione si concentra anche su Frattesi, aprendo nuovi scenari di mercato. Questa notizia offre uno sguardo aggiornato sulle dinamiche delle trattative e sui possibili sviluppi futuri.

Inter News 24 Alfredo Pedullà ha fatto una clamorosa rivelazione su Zielinski, contattato un mese fa da un club per il trasferimento. Poi le ultime su Frattesi. Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale YouTube del futuro di Zielinski e di Frattesi. SU FRATTESI – « Sento tanti nomi sulla Juventus, ma serve l’extra budget. Tonali pallino di Spalletti ma per gennaio non è praticabile, oggi chiedono 90100 milioni. Oggi l’extra budget non è previsto, Frattesi meriterebbe un extra budget. Visto che non si parla più di scambi? Se ci saranno occasioni bene, ma ripeto che nella Juve non è previsto extra budget. 🔗 Leggi su Internews24.com

