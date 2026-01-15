Mercato Inter spunta un nuovo nome per la fascia destra | dalla Francia viene proposto Singo Ecco tutti i dettagli

Sul mercato dell'Inter si fa strada il nome di Singo per rinforzare la fascia destra. Proveniente dalla Francia, il giocatore è stato proposto ai nerazzurri, ma la concorrenza della Premier League rappresenta un ostacolo significativo. Ecco tutti i dettagli sulle trattative e le possibilità di un eventuale approdo in nerazzurro.

Inter News 24 Mercato Inter, Singo è stato proposto ai nerazzurri, ma la concorrenza della Premier League resta un ostacolo importante. Il mercato di riparazione di gennaio entra nel vivo e il nome di Wilfried Singo torna a infiammare l’asse internazionale. Secondo quanto confermato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, il profilo del difensore è stato ufficialmente proposto all’Inter tramite alcuni intermediari vicini al calciatore. Dopo l’esperienza all’estero, l’esterno ivoriano potrebbe rappresentare un rinforzo fisico e tecnico di alto livello per lo scacchiere tattico di Cristian Chivu, sempre attento a profili dinamici per la sua corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com

