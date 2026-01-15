Meloniani pronti a creare un governo ombra in Regione | Saremo tutti protagonisti

In Puglia, i Meloniani annunciano la formazione di un governo ombra regionale, con Paolo Pagliaro, eletto nella Circoscrizione di Lecce con 30 preferenze, tra i principali protagonisti. L’iniziativa mira a rappresentare un’alternativa politica e a stimolare il confronto sulle future scelte amministrative. Questa mossa evidenzia l’impegno del movimento nel portare avanti istanze e proposte per il territorio, coinvolgendo attivamente i cittadini e i simpatizzanti.

È Paolo Pagliaro, il più suffragato di Fratelli d’Italia in Puglia, eletto nella Circoscrizione di Lecce con 30.339 voti, il capogruppo dei meloniani in Consiglio regionale, indicato all’unanimità dai colleghi. Dopo il Partito Democratico, è il gruppo più numeroso con 11 consiglieri. Tra loro, ci sono anche i foggiani Nicola Gatta, ex sindaco di Candela, e Giannicola De Leonardis, alla sua quinta legislatura. Il gruppo si è riunito oggi per la prima volta e ha scelto l’editore radio-televisivo anche in virtù del consenso ottenuto, criterio che la maggioranza dei consiglieri ritiene si debba utilizzare per tutte le altre posizioni istituzionali che spettano al partito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

