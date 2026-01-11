Iran | Schlein ' pronti a mobilitazioni ci saremo'

Da iltempo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Schlein ha annunciato il sostegno alle mobilitazioni organizzate dal movimento Donna, vita e libertà, con cui è in contatto. La leader ha sottolineato l’impegno dell’Europa nel fornire supporto in situazioni di crisi come quella in Iran e ha confermato la propria partecipazione alle prossime manifestazioni. La posizione esprime attenzione e solidarietà verso le questioni di diritti e libertà nel contesto internazionale.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Siamo in contatto con il movimento Donna, vita e libertà, che abbiamo sempre sostenuto, e saremo parte delle mobilitazioni che organizzeranno nei prossimi giorni per dare quel supporto che l'Europa deve dare come a Gaza. Ci saremo come ci siamo sempre stati". Lo ha detto Elly Schlein a In onda parlando dell'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran schlein pronti a mobilitazioni ci saremo

© Iltempo.it - Iran: Schlein, 'pronti a mobilitazioni, ci saremo'

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Abodi assicura: “Lavori finiti, saremo stra-pronti per il 6 febbraio”

Leggi anche: “Pronti a rientrare nel Consorzio se saremo ascoltati”. Parla Fabio Altariva dei Custodi del Lambrusco

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

iran schlein pronti mobilitazioniIran: Schlein, 'pronti a mobilitazioni, ci saremo' - "Siamo in contatto con il movimento Donna, vita e libertà, che abbiamo sempre sostenuto, e saremo parte delle mobilitazioni che organizzeranno nei prossimi giorni per dare ... iltempo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.