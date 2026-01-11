Iran | Schlein ' pronti a mobilitazioni ci saremo'

Schlein ha annunciato il sostegno alle mobilitazioni organizzate dal movimento Donna, vita e libertà, con cui è in contatto. La leader ha sottolineato l’impegno dell’Europa nel fornire supporto in situazioni di crisi come quella in Iran e ha confermato la propria partecipazione alle prossime manifestazioni. La posizione esprime attenzione e solidarietà verso le questioni di diritti e libertà nel contesto internazionale.

