Fratelli d’Italia ha presentato un progetto di legge per introdurre il divieto di occultamento integrale del volto nei luoghi pubblici. Nel concreto - dovesse passare la proposta dei meloniani - questo comporterebbe che davanti a bar, ristoranti, musei, biblioteche, stazioni, aeroporti, scuole e tanto altro, potrebbero spuntare i cartelli di divieto di accesso per chi si presenta a volto coperto con burqa o niqab, dando inoltre la possibilità alla Polizia locale e quindi ai vigili di intervenire per far rispettare questo obbligo. Una proposta destinata a creare un dibattito politico, ma che si racchiude di fatto in tre articoli "a tutela delle donne", come descritto da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La battaglia dei meloniani: "Burqa e niqab vietati in tutti i luoghi pubblici"