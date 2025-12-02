La battaglia dei meloniani | Burqa e niqab vietati in tutti i luoghi pubblici
Fratelli d’Italia ha presentato un progetto di legge per introdurre il divieto di occultamento integrale del volto nei luoghi pubblici. Nel concreto - dovesse passare la proposta dei meloniani - questo comporterebbe che davanti a bar, ristoranti, musei, biblioteche, stazioni, aeroporti, scuole e tanto altro, potrebbero spuntare i cartelli di divieto di accesso per chi si presenta a volto coperto con burqa o niqab, dando inoltre la possibilità alla Polizia locale e quindi ai vigili di intervenire per far rispettare questo obbligo. Una proposta destinata a creare un dibattito politico, ma che si racchiude di fatto in tre articoli "a tutela delle donne", come descritto da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
[I PIU' VOTATI] Nella sola Marca trevigiana Zaia sfiora quota 50 mila, Marcato a 11.550 voti, Brescacin regina a Treviso. Verona feudo di De Berti (14.483), Bond trascina i meloniani a Belluno, Tosi oltre diecimila a Verona. Il Pd si consola con Sambo a Venezi - facebook.com Vai su Facebook
La battaglia dei meloniani: "Burqa e niqab vietati in tutti i luoghi pubblici" - Progetto di legge regionale contro gli abiti religiosi che nascondono il volto "Vogliamo difendere la dignità della donna e arginare l’integralismo islamico". Secondo ilrestodelcarlino.it