Medici comandati in ufficio la Regione pronta a rimandarli in corsia | tra loro un' agrigentina

Dopo le polemiche sull’eccesso di medici in ufficio, la Regione si prepara a rimandarli in corsia. Tra loro anche un professionista agrigentino, simbolo di un sistema che sta valutando attentamente le priorità per garantire un’assistenza efficace e tempestiva. La questione dei medici “comandati” in ufficio torna al centro del dibattito, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra esigenze amministrative e il servizio sanitario sul territorio.

Dopo le polemiche sull'esercito di medici "imboscati" in ufficio, la Regione è pronta a riportarli negli ospedali. Il caso riguarda i cosiddetti "comandati", professionisti della sanità che ricoprono incarichi amministrativi in assessorato: in tutto, come riporta l'edizione palermitana de La.

Dalla corsia all’ufficio: solo andata. Ecco i medici “comandati” della Regione al centro delle polemiche - A lanciare le accuse all'Ars il deputato La Vardera: "Troppi cognomi vicini alla politica". grandangoloagrigento.it

Medici e amministrativi "comandati" alla Regione: Cracolici annuncia l'avvio di un'inchiesta - Tra i "comandati", in aula all'Ars, s'è parlato anche dell'agrigentina Giorgia Iacolino, figlia di Salvatore, dirigente generale della Pianificazione strategica dell'assessorato alla Sanità ... agrigentonotizie.it

Dalla corsia all’ufficio: solo andata. Ecco i medici “comandati” della Regione al centro delle polemiche A lanciare le accuse all'Ars il deputato La Vardera: "Troppi cognomi vicini alla politica". Tra di loro l'agrigentina Giorgia Iacolino... - facebook.com facebook

