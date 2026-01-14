McKennie Juve mezza Europa su West | il club prepara questa offerta per il rinnovo Spalletti preme

La Juventus lavora al rinnovo di Weston McKennie, considerato un elemento chiave nel centrocampo. Mentre il giocatore è seguito da diversi club europei, la società prepara un’offerta per prolungare il contratto e consolidare il suo ruolo. Spalletti, nuovo allenatore, ha espresso interesse nel mantenere il giocatore, sottolineando l’importanza di questa trattativa per il futuro della squadra.

per la conferma del texano. Luciano Spalletti ha trovato il suo pilastro: per il tecnico toscano, Weston McKennie è ormai un vero e proprio “totem” della nuova Juventus. Il feeling tra l’allenatore e il numero 22 è scattato immediatamente, trasformando il texano in un elemento imprescindibile dello scacchiere bianconero. A parlare è soprattutto il campo: mai come in questa stagione il “Maghetto” — soprannominato così per la sua celebre passione per la saga di Harry Potter — era stato così continuo e determinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

