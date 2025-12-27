McKennie Juve | segnali di disgelo in chiave rinnovo? Si va in questa direzione per il futuro del texano Situazione completamente ribaltata!

McKennie Juve: potrebbe presto scongelarsi la situazione rinnovo relativa al centrocampista americano. Tutti i dettagli. Tra le tante spine che compongono il mosaico del mercato bianconero spunta un’inaspettata rosa. Sembrava una storia giunta ai titoli di coda, eppure il futuro di Weston McKennie potrebbe essere ancora tinto di bianconero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le possibilità che il centrocampista statunitense rinnovi il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sono più pari a zero. Anzi, nelle stanze della Continassa si respira un’aria nuova, un’apertura al dialogo che potrebbe portare a una firma nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve: segnali di disgelo in chiave rinnovo? Si va in questa direzione per il futuro del texano. Situazione completamente ribaltata! Leggi anche: McKennie Juve, si complica il rinnovo? Il texano avanza questa pretesa sull’ingaggio. Rischio parametro zero dietro l’angolo Leggi anche: McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juve, futuro in bilico per McKennie? Contratto in scadenza e segnali chiari dalla Continassa. Le ultime - Juve, McKennie verso un futuro incerto: contratto in scadenza e segnali eloquenti dalla Continassa Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più incerto proprio mentre il club si avvicin ... calcionews24.com

Juventus, rinnovo McKennie: cosa stanno aspettando? L’americano è ormai una certezza - È questa la domanda che si pongono in molti nel mondo Juventus. tuttojuve.com

Pagina 1 | McKennie a Pisa, Spalletti recupera il suo pilastro silenzioso ma perde Conceicao: l'allenamento Juve - Lo statunitense si candida a una maglia da titolare mentre non ci sarà il portoghese: l'idea in attacco dell'allenatore bianconero ... msn.com

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David @SkySport x.com

Claudio Zuliani. . Ultime news #pisajuve Out Cabal & Conceicao Al suo posto McKennie #juventus Arbitro Maresca: a volte ritornano ... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.