Mazzantini su Perugia Juve del 2000 | Gaucci in quella settimana controllò tutto E a Collina prima di rientrare in campo ho detto questo

Nella sua intervista, Andrea Mazzantini ricorda il match tra Perugia e Juventus del 2000, evidenziando il ruolo di Gaucci in quella settimana e il confronto con Collina prima di rientrare in campo. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su quegli eventi, approfondendo aspetti spesso trascurati e offrendo un’analisi dettagliata di quel capitolo della storia calcistica italiana.

Andrea Mazzantini ha rilasciato una lunga intervista, dove ha parlato di vari temi. Tra questi non è potuto mancare quanto accaduto in Perugia Juve del 2000. Andrea Mazzantini ha concesso una lunga intervista ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, tornando anche su quel Perugia Juve del 2000. LE ULTIME SULLA JUVE LA SUA FILOSOFIA «Ciò che non ti uccide ti rende più forte. L'ho imparato a suon di costole e sterni rotti. Per dieci anni mi sono tuffato a sinistra usando due mani, mai una. Colpa di Baggio. A causa di una sua finta mi ruppi la cuffia dei rotatori della spalla. Era il 27 ottobre 1993, Venezia-Juve di Coppa Italia.

