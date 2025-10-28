Serie C | Tedesco rilancia il Perugia nel giorno del ritorno di Gaucci subito espulso

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli umbri superano 2-0 il Livorno con il figlio dell'ex patron, tornato con il tecnico e Novellino, cacciato dalla panchina per proteste. Inter U23 sconfitta dal Cittadella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serie c tedesco rilancia il perugia nel giorno del ritorno di gaucci subito espulso

© Gazzetta.it - Serie C: Tedesco rilancia il Perugia nel giorno del ritorno di Gaucci (subito espulso)

Contenuti che potrebbero interessarti

serie c tedesco rilanciaCalcio serie C, il Perugia presenta Giovanni Tedesco: "Emozioni indescrivibili ma lunedì c'è la finale di Champions" - L'ex capitano, giunto in biancorosso come terzo allenatore stagionale, invoca da subito una sterzata e annuncia: "Angella torna capitano" ... Si legge su perugiatoday.it

Perugia, Tedesco verso la panchina per rilanciare la squadra in Serie C - Il Perugia Calcio prova a rialzarsi dopo un periodo difficile e punta sull’esperienza dei suoi grandi ex per uscire dalla crisi. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie C Tedesco Rilancia