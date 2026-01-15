Mattarella | l' Iran censura la stampa per sterminare manifestanti con efferata crudeltà
Il presidente Mattarella ha condannato la repressione in Iran, dove il governo censura la stampa e utilizza metodi violenti contro i manifestanti. Le proteste, che coinvolgono numerose persone, sono state segnate da episodi di repressione estrema e crudeltà. Questa situazione evidenzia le tensioni tra diritti civili e autoritarismo nel paese, suscitando attenzione a livello internazionale.
In Iran è in corso lo «sterminio dei manifestanti», una repressione portata avanti con «efferata crudeltà». E «la prima preoccupazione» del regime è stata "bloccare l’accesso alle fonti di informazione, la diffusione delle notizie. Ogni repressione, ogni manipolazione dei principi di libertà passa, anzitutto, dalla repressione contro i giornalisti». La condanna del presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
