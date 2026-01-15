Mattarella | l' Iran censura la stampa per sterminare manifestanti con efferata crudeltà

Il presidente Mattarella ha condannato la repressione in Iran, dove il governo censura la stampa e utilizza metodi violenti contro i manifestanti. Le proteste, che coinvolgono numerose persone, sono state segnate da episodi di repressione estrema e crudeltà. Questa situazione evidenzia le tensioni tra diritti civili e autoritarismo nel paese, suscitando attenzione a livello internazionale.

Mattarella: l'Iran censura la stampa per sterminare manifestanti con «efferata crudeltà» - Dopo essersi astenuto alla risoluzione approvata al Senato con voto bipartisan, il M5s ha presentato in commissione Esteri alla Camera un documento che ha ricompattato il campo largo: Avs lo ha sottos ... gazzettadelsud.it

Mattarella: «In Iran efferato sterminio di manifestanti. Stampa antidoto contro abusi di poteri pubblici e privati» - Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ... msn.com

Mattarella: 'L'Iran censura la stampa per sterminare i manifestanti, efferata crudeltà'. Le opposizioni in piazza. Il campo largo si ricompatta sulla risoluzione M5s #ANSA - facebook.com facebook

Mattarella: Non è un caso che i regimi più efferati provvedano subito a comprimere gli spazi della libertà di informazione, non appena viene posto in discussione il loro operato. Pensiamo a quanto sta accadendo in questi giorni in Iran x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.