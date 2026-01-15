Iran Mattarella | efferata crudeltà in sterminio manifestanti

Il presidente Mattarella ha condannato la grave repressione in Iran, evidenziando come il regime abbia cercato fin dall’inizio di nascondere le manifestazioni di piazza, le repressioni e le uccisioni dei manifestanti. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla situazione, evidenziando le difficoltà nel garantire un’informazione libera e indipendente su quanto accade nel paese.

Roma, 15 gen. (askanews) – In Iran "insieme alla efferata crudeltà dello sterminio dei manifestanti, occultare quanto avviene – le manifestazioni di piazza, la repressione, le uccisioni – è stata la prima preoccupazione di un regime, che, fin dall'inizio, ha tentato di bloccare l'accesso alle fonti di informazione, la diffusione delle notizie". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro, al Quirinale, con i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica.

