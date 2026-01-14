Iran l’orrore raccontato dai medici | Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti La censura del regime | Stop internet per altre 2 settimane – La diretta
Le recenti proteste in Iran sono caratterizzate da gravi violazioni dei diritti umani, con testimonianze di medici che segnalano spari agli occhi dei manifestanti per causarne la cecità. Il regime ha inoltre bloccato l'accesso a internet per altre due settimane, limitando la comunicazione e l'informazione. La situazione rimane complessa, mentre figure internazionali, tra cui Donald Trump, si sono espressi sulla crisi in corso.
Proseguono le proteste di massa in Iran contro il governo, mentre il presidente americano Donald Trump incita il popolo iraniano a proseguire le manifestazioni e prendere così il controllo delle istituzioni. «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo», ha dichiarato il presidente degli Usa. Nel frattempo, continua il blackout imposto dal regime come forma di repressione. Oggi è il sesto giorno in cui i manifestanti sono senza internet. Il bilancio delle vittime registrato durante le proteste continua ad aumentare. L'articolo Iran, l’orrore raccontato dai medici: «Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti». 🔗 Leggi su Open.online
