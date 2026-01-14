Iran l’orrore raccontato dai medici | Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti La censura del regime | Stop internet per altre 2 settimane – La diretta

Le recenti proteste in Iran sono caratterizzate da gravi violazioni dei diritti umani, con testimonianze di medici che segnalano spari agli occhi dei manifestanti per causarne la cecità. Il regime ha inoltre bloccato l'accesso a internet per altre due settimane, limitando la comunicazione e l'informazione. La situazione rimane complessa, mentre figure internazionali, tra cui Donald Trump, si sono espressi sulla crisi in corso.

