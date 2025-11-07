Vlahovic Juventus, colpo di scena per il futuro dell’attaccante: si sono fermati i contatti con questo club, si defila una pretendente dalla corsa. Un pretendente in meno, una pista che si congela. Il Bayern Monaco si ritira dalla corsa per Dusan Vlahovic. A svelare l’importante aggiornamento di mercato è l’esperto Fabrizio Romano, che ha confermato come il club tedesco abbia, di fatto, interrotto i dialoghi per l’attaccante della Juventus. Calciomercato Juve LIVE: Spalletti chiede il rinnovo di McKennie, i bianconeri puntano con decisione su Tonali “Contatti fermi a ottobre”: il Bayern si sfila. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, clamoroso colpo di scena: una pretendente si defila per l’attaccante? Si sono fermati i contatti, ecco cosa sta succedendo!