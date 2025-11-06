Vlahovic Juve la cura Spalletti cambia le carte in tavola? Voci su un possibile incontro per il rinnovo ecco cosa sta succedendo per il futuro del numero 9

Vlahovic Juve, potrebbe davvero rinnovare il numero 9 bianconero? La situazione aggiornata e quelle voci sul possibile rinnovo. Un futuro che sembrava scritto, un addio a parametro zero quasi certo. E invece, la situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus è stata clamorosamente ribaltata. Ad analizzare il cambio di scenario è il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha spiegato come la “cura Spalletti” stia già cambiando le carte in tavola per il rinnovo. La “dichiarazione pesante” di Spalletti. Secondo Balzarini, non servono “discorsi contorti”: il punto di svolta sono state le parole del nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, la cura Spalletti cambia le carte in tavola? Voci su un possibile incontro per il rinnovo, ecco cosa sta succedendo per il futuro del numero 9

