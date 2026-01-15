MasterChef Italia si alza il livello! Red Mystery Box agrodolce su Sky e NOW

MasterChef Italia torna su Sky e NOW con una Mystery Box a base di pomodoro, sfida che richiede precisione e creatività. I concorrenti affrontano il Pressure Test, dove il pomodoro diventa il protagonista di una prova che mette alla prova tecnica e capacità di gestione dello stress. Tra errori e rischio eliminazione, il livello si alza per chi sogna di conquistare il titolo.

MasterChef Italia mette alla prova i concorrenti con il pomodoro protagonista nel Pressure Test, tra tecnica, errori e rischio eliminazione.. A MasterChef Italia è arrivato il momento di dimostrare la propria crescita personale: siamo al giro di boa di questa stagione e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono a punto delle prove sempre più insidiose, che richiedono tecnica, abilità e competenza. La serata di giovedì 15 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si aprirà con una pericolosissima Red Mystery Box “agrodolce”, in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare tra aceti e dolcificanti. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - MasterChef Italia, si alza il livello! Red Mystery Box agrodolce su Sky e NOW Leggi anche: MasterChef Italia svela la cottura in argilla nella prova Mystery Box su Sky e NOW Leggi anche: MasterChef Italia 15, tra Golden Mystery Box e Skill Test: emozioni e tensione crescente su Sky La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. MasterChef Italia 15, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni; All night long: MasterChef Italia entra nella fase più dura, tra argilla, marinature e sfide notturne; MasterChef Italia, si alza il livello! Red Mystery Box agrodolce su Sky e NOW; MasterChef Italia: arriva Ciccio Sultano. Capodanno con MasterChef Italia Sky e NOW: Green Mystery Box e sfida al Parmigiano Reggiano - Serata evento tra sostenibilità, tensione in cucina e prima esterna di stagione, con Chia... digital-news.it

MasterChef Italia ribalta la Masterclass: due eliminati e ascolti record su Sky e NOW - MasterChef Italia su Sky e NOW cambia volto tra prove estreme, due eliminazioni e ascolti record, con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli al centro della ... digital-news.it

MasterChef Italia 15, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri guidano i concorrenti in una serata che prevede anche un'esterna sulle colline delle Langhe ... today.it

MasterChef Italia. . In questa nuova puntata di MasterChef Magazine, Prof Barbieri insieme a Niccolò di MasterChef Italia 13 preparano una splendida anatra #MasterChefIt facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.