GQ comunica la partenza di Will Welch, il suo direttore editoriale globale, che lascerà la rivista dal 15 febbraio. Questa decisione rappresenta un nuovo capitolo per la testata, che continuerà a offrire contenuti di qualità sotto la guida di nuovi responsabili. La redazione ringrazia Welch per il suo contributo e si prepara a un periodo di transizione, mantenendo l’impegno verso un giornalismo autorevole e innovativo.

Cambio al vertice di GQ. Il direttore editoriale globale Will Welch lascerà infatti la rivista a partire dal 15 febbraio. Lo ha comunicato con un breve post su Instagram prima che Condé Nast, editore del magazine, confermasse la notizia all’ Hollywood Reporter. «Ho deciso di lasciare dopo quasi 19 anni per un’altra opportunità», ha scritto sui social. Si trasferirà a Parigi, dove lavorerà con l’artista e direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton Pharrell Williams. Nessun dettaglio circa il nuovo incarico. «Ringrazio le squadre globali di GQ e Pitchfork, passate e presenti. La famiglia Newhouse, Roger Lynch, Stan Duncan e, ovviamente, il boss, mentore e sovrastruttura di supporto definitivo Anna Wintour. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - GQ, si dimette il direttore editoriale globale Will Welch

Leggi anche: Pronto soccorso: si dimette il Direttore dell’Unità Maffei

Leggi anche: Pronto Soccorso Ospedale Moscati, si dimette il direttore Antonino Maffei

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il direttore editoriale globale di GQ Will Welch esce per collaborare con Pharrell Williams.

GQ, si dimette il direttore editoriale globale Will Welch - Il direttore editoriale globale Will Welch lascerà infatti la rivista a partire dal 15 febbraio. msn.com