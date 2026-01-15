Marzano di Nola AV | I Carabinieri sequestro rifiuti speciali pericolosi contenenti

Sequestrati rifiuti pericolosi tra cui amianto in un cantiere edilizio a Marzano di Nola. Nell'ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, l'amministratore di una società edile per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nello specifico, l'attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che l'imprenditore 50enne del Comune di Marzano, dedito al settore dell'edilizia, aveva depositato, sul nudo terreno all'interno della sua proprietà, circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle previste autorizzazioni.

