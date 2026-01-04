Bagnaia Marquez è guerra aperta | colpo di scena in casa Ducati

Le recenti tensioni tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez sono al centro dell’attenzione nel mondo delle corse motociclistiche. Secondo alcune fonti, i rapporti tra i due piloti della Ducati sarebbero diventati più tesi, aprendo uno scenario di confronto interno. Questa situazione potrebbe influenzare la dinamica della squadra e le future competizioni. Ecco cosa si sa finora sui contrasti tra i due campioni.

