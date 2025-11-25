Sapete perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si sono lasciati? Oggi lei sta con suo cugino
Perché finì la storia tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini? Ecco i motivi della rottura e come la Divina ha ritrovato l’amore accanto al cugino dell’ex! Leggi anche: Filippo Magnini contro Caterina Balivo, che bordata! Parole dirette e dure, ma ha pienamente ragione! La loro è stata una delle storie d’amore più chiacchierate dello sport italiano: Federica Pellegrini e Filippo Magnini, campioni amatissimi, compagni di vasca e di vita per diversi anni. Il loro legame, nato nel 2011 tra allenamenti, gare e una complicità sempre più evidente, fece sognare migliaia di fan. Ma, dopo un periodo intenso sotto i riflettori, arrivò una rottura improvvisa e dolorosa. 🔗 Leggi su Donnapop.it
