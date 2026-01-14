La reazione di Petit alle foto della ex Marisol Castellanos fidanzata con un altro ex allievo di Amici
Dopo la conferma della nuova relazione di Marisol Castellanos, ex fidanzata di Petit e ex allieva di Amici, quest’ultimo ha pubblicato un video su TikTok che sembra una risposta indiretta. La reazione ha attirato l’attenzione sui social, suscitando diverse interpretazioni tra i follower. In questa situazione, si evidenzia come i protagonisti si confrontino pubblicamente in momenti di cambiamento personale.
Dopo che Marisol Castellanos ha ufficializzato la sua nuova storia d'amore, l'ex fidanzato Petit ha condiviso su TikTok un video che appare a tutti gli effetti come una frecciatina nei confronti della ballerina di Amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore
Leggi anche: Amici, Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia: la foto sui social
Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d'amore; Marisol e Samuele Segreto sono una coppia: la reazione di Petit!.
Anna Tatangelo, le prime foto con la figlia Beatrice: la “reazione” dell’ex Gigi D’Alessio - L'affetto dei fan e dei vip e la "reazione" dell'ex Gigi D'Alessio. donnaglamour.it
Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore - I due sono usciti allo scoperto sui social con una foto pubblicata dalla ballerina che li ritrae ... fanpage.it
Petit ha una nuova fidanzata dopo l’addio a Marisol?/ Un video dell’ex Amici scatena il gossip - Dopo la fine della storia con Marisol, un video di Petit scatena la reazione del web che crede abbia una nuova fidanzata. ilsussidiario.net
Sano di Pietro - L'angelo dell 'Annunciazione - tempera e oro su tavola 40, 5 x 34 cm, 1440 circa, Museo del Petit Palais /Avignone. facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.