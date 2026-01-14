La reazione di Petit alle foto della ex Marisol Castellanos fidanzata con un altro ex allievo di Amici

Dopo la conferma della nuova relazione di Marisol Castellanos, ex fidanzata di Petit e ex allieva di Amici, quest’ultimo ha pubblicato un video su TikTok che sembra una risposta indiretta. La reazione ha attirato l’attenzione sui social, suscitando diverse interpretazioni tra i follower. In questa situazione, si evidenzia come i protagonisti si confrontino pubblicamente in momenti di cambiamento personale.

Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d'amore

Petit ha una nuova fidanzata dopo l'addio a Marisol?/ Un video dell'ex Amici scatena il gossip

